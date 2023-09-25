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05:40, 25 сентября 2023Экономика

Гегемонии доллара предрекли крах

Глава МИД Венесуэлы Пинто предрек скорое появление альтернативы доллару

Фото: Unsplash

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что доллар США служит инструментом принуждения против других стран. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

На полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН Пинто предрек крах гегемонии доллара и допустил скорое появление альтернативы в мировой торговле. По его мнению, после этого корзина валют станет более позитивной и обеспечит стабильность всем странам.

По мнению министра, формирование нового порядка в мире способствует тому, что доллар утратит статут основного инструмента в торговле.

«Мы видим это ежедневно, такие товары, как энергоносители, все чаще торгуются в валютах, отличных от доллара, такие товары, как продовольствие, в случае с продовольственными державами Латинской Америки, такими как Бразилия и Аргентина, которые все чаще торгуют своей продукцией в других валютах», — заключил Пинто.

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    Марина Совина
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