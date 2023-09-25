Гегемонии доллара предрекли крах

Глава МИД Венесуэлы Пинто предрек скорое появление альтернативы доллару

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что доллар США служит инструментом принуждения против других стран. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

На полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН Пинто предрек крах гегемонии доллара и допустил скорое появление альтернативы в мировой торговле. По его мнению, после этого корзина валют станет более позитивной и обеспечит стабильность всем странам.

По мнению министра, формирование нового порядка в мире способствует тому, что доллар утратит статут основного инструмента в торговле.

«Мы видим это ежедневно, такие товары, как энергоносители, все чаще торгуются в валютах, отличных от доллара, такие товары, как продовольствие, в случае с продовольственными державами Латинской Америки, такими как Бразилия и Аргентина, которые все чаще торгуют своей продукцией в других валютах», — заключил Пинто.