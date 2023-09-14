В России рассказали об ускорении отказа от доллара в мире

Netley Group: отход от доллара ускоряется в странах БРИКС и по всему миру

Отход от использования доллара происходит устойчивыми темпами как в странах БРИКС, так и в целом в мировой экономике. Об этом сообщил РИА Новости президент компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.

По его словам, за последние 20 лет доля глобальных платежей в долларах стабильно снижается.

Он отметил, что наиболее трудная часть усилий по замене американской валюты заключается в резервном аспекте. В частности, большим преимуществом США на данный момент является широта рынка облигаций, объяснил Годдард. Он предположил, что страны БРИКС могли бы разработать технологию, которая фактически свяжет рынки облигаций блока. «То есть если бы можно было создать валюту БРИКС, обеспеченную золотом, и в то же время связать рынки облигаций всех стран БРИКС и других дружественных БРИКС стран с помощью технологий, тогда можно создать глобальный рынок облигаций невероятной глубины», — пояснил он.

Ранее о необходимости ввода единой валюты БРИКС настаивал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В то же время в Кремле заявили, что в настоящее время представляется труднореализуемой задачей.