Страны БРИКС отказались обсуждать общую валюту

Дипломат ЮАР опроверг обсуждение общей валюты БРИКС словами «не стоит на повестке дня»

Вопрос общей валюты БРИКС не стоит на повестке дня, страны объединения говорят только об углублении взаимной торговли в национальных валютах. Об этом на брифинге для СМИ заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал, передает Reuters.

Он подчеркнул, что Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР продолжат искать способы частично отказаться от использования доллара в международной торговле, но опроверг слухи о том, что этим способом могла бы стать совместная валюта.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. На него соберутся главы государств, входящих в объединение, за исключением президента России Владимира Путина. Возглавлять российскую делегацию поручено министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Активнее всего о создании единой валюты БРИКС говорит Россия. В частности, в январе этого года Лавров утверждал, что такое расчетное средство необходимо, а партнеры по объединению сами выдвигают соответствующие инициативы. Возможность той или иной наднациональной валюты, в том числе для БРИКС, допускал президент Бразилии Лула да Силва, однако и он в первую очередь говорил о более активном использовании национальных валют.

Официальные лица ЮАР неоднократно указывали на объективные сложности вопроса общей валюты. Так, глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго напомнил, что дискуссия о едином платежном средстве должна будет ответить на вопросы о создании единого Центробанка и его расположении. По словам экономиста, одновременно странам придется отказываться от своей валюты, что не выглядит реалистичным.