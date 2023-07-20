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19:10, 20 июля 2023Экономика

Страны БРИКС отказались обсуждать общую валюту

Дипломат ЮАР опроверг обсуждение общей валюты БРИКС словами «не стоит на повестке дня»

Фото: Nic Bothma / Reuters

Вопрос общей валюты БРИКС не стоит на повестке дня, страны объединения говорят только об углублении взаимной торговли в национальных валютах. Об этом на брифинге для СМИ заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал, передает Reuters.

Он подчеркнул, что Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР продолжат искать способы частично отказаться от использования доллара в международной торговле, но опроверг слухи о том, что этим способом могла бы стать совместная валюта.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. На него соберутся главы государств, входящих в объединение, за исключением президента России Владимира Путина. Возглавлять российскую делегацию поручено министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Активнее всего о создании единой валюты БРИКС говорит Россия. В частности, в январе этого года Лавров утверждал, что такое расчетное средство необходимо, а партнеры по объединению сами выдвигают соответствующие инициативы. Возможность той или иной наднациональной валюты, в том числе для БРИКС, допускал президент Бразилии Лула да Силва, однако и он в первую очередь говорил о более активном использовании национальных валют.

Официальные лица ЮАР неоднократно указывали на объективные сложности вопроса общей валюты. Так, глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго напомнил, что дискуссия о едином платежном средстве должна будет ответить на вопросы о создании единого Центробанка и его расположении. По словам экономиста, одновременно странам придется отказываться от своей валюты, что не выглядит реалистичным.

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    Платон Щукин
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