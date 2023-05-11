В ЮАР попросили особо не рассчитывать на единую валюту БРИКС

Глава МИД ЮАР Пандор заранее попросила не считать идею единой валюты БРИКС рабочей

Страны БРИКС смогут обсудить возможность создания единой валюты блока на саммите, который пройдет в Южно-Африканской Республике в августе, однако особо рассчитывать на успех не стоит. Таким образом инициативу прокомментировала министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, передает Bloomberg.

По словам главы МИД, к идее стоит присмотреться внимательно, но экономика слишком сложна, а для введения общей валюты нужно учитывать интересы всех участников, особенно с учетом того, что мировая экономика замедлилась, а страны только выходят из кризиса.

Пандор попросила не ждать, что предложение обязательно заработает, хотя страны БРИКС действительно задаются вопросом, почему бы им не использовать для торговли свои валюты, а не доллары США.

Глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго, в свою очередь, напомнил, что дискуссия о едином платежном средстве должна будет ответить на вопросы о создании единого Центробанка и его расположении.

Он отметил, что не представляет себе валюту, выпущенную странами, которые находятся в разных точках земного шара. Если говорить о евро, подчеркнул экономист, то, во-первых, европейские страны находятся рядом друг с другом, а во-вторых, все они отказались от национальных валют, на что ни одна страна БРИКС пойти в настоящее время не готова.

Ранее о необходимости создания единой валюты для расчетов внутри стран БРИКС заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, полагаться на западные страны больше нельзя, потому что они готовы на обман ради достижения собственных целей.