Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:17, 24 января 2023Мир

Лавров объяснил необходимость создания единой валюты для стран БРИКС

Лавров: нельзя полагаться на финмеханизмы Запада, странам БРИКС нужна своя валюта

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Странам БРИКС нельзя полагаться на страны Запада и принадлежащие им финмеханизмы из-за их недальновидной политики и обману ради сиюминутной цели. Так необходимость создания единой валюты для расчетов внутри БРИКС объяснил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Уже активно растет доля национальных валют в расчетах между странами БРИКС. Уже в странах БРИКС провозглашаются инициативы о необходимости поработать над созданием и своей валюты. Причина очень простая — нельзя полагаться на механизмы, которые находятся в руках тех, кто может обмануть в любой момент, отказаться от своих обязательств», — заявил министр, добавив, что прежде всего имеет в виду доллары США.

Ранее Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон вторгается во внутренние дела африканских стран. «Это вопрос о принципах внешней политики, мы не вмешиваемся во внутренние дела, а заявление президента Макрона откровенно говорит о том, что Франция допускает и применяет такое вмешательство», — отметил министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
Отчаянные попытки слонихи разбудить умершего слоненка попали на видео
Россияне сэкономили час жизни за счет удаленной работы
В квартире знакомой Ренаты Литвиновой рухнул потолок
Дженнифер Лопес заметили с Беном Аффлеком и его бывшей женой
Германия отправит 29 танков Leopard в две страны
Лавров объяснил необходимость создания единой валюты для стран БРИКС
Обнаружена «золотая» древнеегипетская мумия
Развертывание российской орбитальной станции запланировали на 2027 год
Захарова ответила на слова Столтенберга о законности сожжения Корана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.