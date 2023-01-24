Лавров объяснил необходимость создания единой валюты для стран БРИКС

Лавров: нельзя полагаться на финмеханизмы Запада, странам БРИКС нужна своя валюта

Странам БРИКС нельзя полагаться на страны Запада и принадлежащие им финмеханизмы из-за их недальновидной политики и обману ради сиюминутной цели. Так необходимость создания единой валюты для расчетов внутри БРИКС объяснил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Уже активно растет доля национальных валют в расчетах между странами БРИКС. Уже в странах БРИКС провозглашаются инициативы о необходимости поработать над созданием и своей валюты. Причина очень простая — нельзя полагаться на механизмы, которые находятся в руках тех, кто может обмануть в любой момент, отказаться от своих обязательств», — заявил министр, добавив, что прежде всего имеет в виду доллары США.

Ранее Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон вторгается во внутренние дела африканских стран. «Это вопрос о принципах внешней политики, мы не вмешиваемся во внутренние дела, а заявление президента Макрона откровенно говорит о том, что Франция допускает и применяет такое вмешательство», — отметил министр.