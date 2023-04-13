Президент Бразилии призвал отказаться от доллара

Президент Бразилии Лула да Силва призвал отказаться от доллара в мировой торговле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего первого с момента повторного вступления в должность государственного визита в Китай призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле в пользу их собственных валют. Об этом пишет Financial Times.

Лула да Силва обратился к группе стран БРИКС (помимо Бразилии и Китая, в нее входят Россия, Индия и Южно-Африканская Республика) с призывом положить конец доминированию доллара и разработать собственную альтернативную валюту для использования в торговле. Президент Бразилии, выступая в Новом банке развития (создан странами-членами БРИКС) в Шанхае, обратился к аудитории с вопросами: «Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта?»

Призыв Лулы да Силвы избавиться от долларовой зависимости поддерживает растущие усилия Пекина по использованию юаня в расчетах при международных сделках с сырьем. Эксперты издания заявляют, что лидер Китая Си Цзиньпин будет стремиться убедить президента Бразилии на встрече 14 апреля поддержать ряд внешнеполитических программ Пекина. В их числе введенная в 2013 году инициатива «Один пояс — один путь», которая предполагает активизацию международных торгово-инвестиционных проектов с привлечением большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К ней присоединились 150 стран.

Товарооборот между Бразилией и Китаем вырос за последнее десятилетие до 150,4 миллиарда долларов в 2022 году, когда Китай покупал сельскохозяйственные товары и полезные ископаемые и инвестировал в крупный потребительский рынок и сектор инфраструктуры латиноамериканской страны. Укрепление экономических отношений подтолкнуло страны к расширению использования собственных валют в двусторонней торговле. В апреле бразильский филиал государственного Промышленного и коммерческого банка Китая осуществил первую транзакцию в юанях в стране.

Ранее данные глобальной платежной платформы Swift показали, что доля китайской валюты в мировой торговле выросла за 2022 год более чем вдвое, до 4,5 процента. На рост популярности юаня повлияло его широкое использование в торговле Китая и России.