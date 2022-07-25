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Китай уличили в прекращении инвестиций в Россию в рамках проекта «Пояс и путь»

FT: Китай с начала года не инвестировал в Россию в рамках проекта «Один пояс — один путь»

Фото: Chen Yehua / XinHua

Китай сократил до нуля инвестиции в Россию в рамках проекта «Один пояс — один путь». Об этом сообщает «Financial Times» со ссылкой на доклад Центра зеленых финансов и развития при Фуданьском университете в Шанхае.

По информации газеты, основные проекты инициативы сейчас сосредоточены в регионе Ближнего Востока. Крупнейшим партнером КНР в первом полугодии этого года стала Саудовская Аравия. Стороны заключили соглашения на пять с половиной миллиардов долларов, а в 2021 году Китай инвестировал более десяти миллиардов в инфраструктурные проекты в Ираке.

Инициатива «Один пояс — один путь», введенная лидером Китая Си Цзиньпином в 2013-м, предполагает активизацию международных торгово-инвестиционных проектов с привлечением большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К ней присоединись 150 стран.

Что делать?
Марина Совина
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