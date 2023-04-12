Доля юаня в мировой торговле за год выросла вдвое

FT: с 2022 года доля юаня в мировой торговле выросла с 2 до 4,5%

За 2022 год доля юаня в мировой торговле выросла вдвое — с двух до 4,5 процента, сообщает Financial Times со ссылкой на данные международной межбанковской системы передачи информации SWIFT. В результате китайская валюта приблизилась к статусу конкурента евро, который занимает шесть процентов рынка.

На рост популярности юаня повлияло его широкое использование в торговле Китая и России. Также к этому привел рост стоимости долларового финансирования в результате повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Аналитики называют успех китайской валюты благом для Пекина, который стремится ускорить интернационализацию юаня. Также он является серьезным вызовом для стран Запада, которые при помощи санкций пытаются запретить России использовать SWIFT. Благодаря использованию альтернативной платежной системы Cips в 2022 году торговля между двумя странами выросла до рекордных 185 миллиардов долларов. Общий объем расчетов по Cips в 2022 году составил 97 триллионов юаней (14 триллионов долларов США), что на 21 процент больше, чем годом ранее.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин отметил, что Москва поддерживает идею использования китайских юаней в международной торговле. По его словам, сейчас две трети товарооборота между двумя странами осуществляются в рублях и юанях, и эту практику нужно поощрять и расширять. Китайской валютой можно расплачиваться за поставки из России в страны Азии, Африки, Латинской Америки, добавил глава государства.

Ранее китайское издание Global Times заявило, что США занимаются использованием доллара как инструмента принуждения в мире, тем самым усиливая тенденцию дедолларизации и способствуя потере своего господства на глобальной арене. Авторы отметили, что США превратили долларовую гегемонию в оружие, благодаря чему они стали не только произвольно вводить односторонние санкции, но и перекладывать свои собственные экономические риски на плечи всего остального мира с помощью денежно-кредитной монополии.