Путин предложил расплачиваться юанями со странами Африки и Латинской Америки

Путин: Россия поддерживает расчеты в китайских юанях при торговле с другими странами

Россия поддерживает идею использования китайских юаней в международной торговле. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.

Сейчас две трети товарооборота между Россией и Китаем осуществляются в рублях и юанях. Нужно и далее поощрять эту практику и расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках дружественных стран, подчеркнул Путин.

Использование национальных валют в торговле с другими странами в дальнейшем будут развиваться. Юанями можно расплачиваться за поставки из России в страны Азии, Африки, Латинской Америки, добавил президент.

Санкции, введенные Западом против России, укрепили позиции юаня в глобальной экономике. По словам обозревателя Bloomberg Александра Габуева, юань обогнал американский доллар и стал самой торгуемой валютой на московской бирже. Его доля составила почти 40 процентов от общего объема торгов. Это произошло не только из-за «токсичного» доллара, но и на фоне уменьшения импорта из стран Запада.