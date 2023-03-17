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03:55, 17 марта 2023Экономика

Стало известно об усилении юаня благодаря антироссийским санкциям

Автор Bloomberg Габуев: антироссийские санкции усилили роль юаня в глобальной экономике
СюжетСанкции против России:

Фото: Florence Lo / Reuters

Санкции, введенные Западом против России, положительно повлияли на позиции юаня. Об этом заявил обозреватель Александр Габуев в материале для Bloomberg.

Габуев заявил, что антироссийские санкции усилили роль юаня в глобальной экономике.

«Впервые за всю историю московской биржи юань в прошлом месяце обогнал американский доллар и стал самой торгуемой валютой на этой площадке. Его доля составила почти 40 процентов от общего объема торгов», — подчеркнул он.

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Автор материла добавил, что юань стали чащи использовать в России, что укрепляет его положение в регионе и изменяет его положение в мировой экономике. Он назвал китайскую валюту «антидотом» от действий США, превращающих финансовую систему в оружие страны.

По мнению журналиста, подобная ситуация возникла не только из-за «токсичного» доллара, но и на фоне уменьшения импорта из стран Запада. Это привело к тому, что Россия переориентировалась на Китай.

Ранее сообщалось, что юань вытеснил евро в рейтинге валют для хранения наличных сбережений. Об этом написали «Известия», ссылаясь на данные «Финама». Юань выбирают 17,4 процента россиян.

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Марина Совина
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