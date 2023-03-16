Юань вытеснил евро в рейтинге валют для хранения наличных сбережений

«Финам»: юань стал третьим в рейтинге валют для хранения наличных сбережений с долей 17,4%

Юань вытеснил евро из тройки самых востребованных в России валют для хранения сбережений в наличной форме, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Финама». Эту валюту выбирают 17,4 процента жителей страны.

При этом большинство россиян по-прежнему хранят средства в рублях (34,9 процентов). Второе место в рейтинге сохранил доллар с долей 28,3 процента. Евро для хранения наличных теперь используют только 8,4 процента граждан. В пятерку самых популярных валют также вошел гонконгский доллар с долей 6,9 процента.

В «Цифра брокере» отметили «небывалый спрос» на юань с конца 2022 года. В компании его объясняют геополитическим кризисом и санкциями, которые ударили по инвестиционной привлекательности основных иностранных валют.

В ВТБ рассказали, что количество вкладов в юанях с ноября 2022 года выросло на 26 процентов, а их объем в феврале кратно превышает показатель конца осени. За год такие депозиты открыли более 10 тысяч физлиц.

Интерес россиян к хранению сбережений в китайской валюте отмечали и в ЦБ. В конце февраля директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что тогда на юани приходилось около 11 процентов всех валютных вкладов населения в российских банках.