Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:17, 16 марта 2023Экономика

Юань вытеснил евро в рейтинге валют для хранения наличных сбережений

«Финам»: юань стал третьим в рейтинге валют для хранения наличных сбережений с долей 17,4%

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Юань вытеснил евро из тройки самых востребованных в России валют для хранения сбережений в наличной форме, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Финама». Эту валюту выбирают 17,4 процента жителей страны.

При этом большинство россиян по-прежнему хранят средства в рублях (34,9 процентов). Второе место в рейтинге сохранил доллар с долей 28,3 процента. Евро для хранения наличных теперь используют только 8,4 процента граждан. В пятерку самых популярных валют также вошел гонконгский доллар с долей 6,9 процента.

В «Цифра брокере» отметили «небывалый спрос» на юань с конца 2022 года. В компании его объясняют геополитическим кризисом и санкциями, которые ударили по инвестиционной привлекательности основных иностранных валют.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают китайский юань. Сможет ли он стать альтернативой доллару?
Россияне массово скупают китайский юань.Сможет ли он стать альтернативой доллару?
10 марта 2023
В США начался масштабный банковский кризис. Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
В США начался масштабный банковский кризис.Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
Сегодня

В ВТБ рассказали, что количество вкладов в юанях с ноября 2022 года выросло на 26 процентов, а их объем в феврале кратно превышает показатель конца осени. За год такие депозиты открыли более 10 тысяч физлиц.

Интерес россиян к хранению сбережений в китайской валюте отмечали и в ЦБ. В конце февраля директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что тогда на юани приходилось около 11 процентов всех валютных вкладов населения в российских банках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о начале развития российской экономики по новой модели
Жену блогера-сыроеда арестовали по делу об умершем от истощения младенце
Россиянин сбил двух школьников на пешеходном переходе и скрылся
Синоптик спрогнозировал возвращение зимних морозов в Москву
Активы Toyota в России передадут государству
Соединения в кофе улучшили здоровье кишечника
Отец Фьюри высказался о предстоящем поединке сына с Усиком
В отношении блогеров Чекалиных возбудили новое уголовное дело
Мотоциклиста задержали за попытку поджечь братскую могилу на Мамаевом кургане
В Казахстане пройдет саммит Организации тюркских государств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.