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11:19, 20 июля 2023Мир

Названа дата участия Путина в саммите БРИКС

Шерпа ЮАР в БРИКС заявил о дистанционном участии Путина в саммите 23 августа

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Kremlin via Reuters

Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал назвал дату участия президента России Владимира Путина в саммите объединения, передает РИА Новости.

«Путин) не будет присутствовать в очном формате, но выступит 23 августа в дистанционном формате», — заявил Суклал.

По его словам, политик сам принял решение не приезжать на саммит в республику. При этом отмечается, что лидер страны будет участвовать во всех обсуждениях саммита.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что дело якобы связано с незаконным вывозом детей с Украины, но российский МИД назвал обвинения ложными.

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    Виктория Кондратьева
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