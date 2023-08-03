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12:46, 3 августа 2023Экономика

В Кремле оценили перспективы ввода единой валюты БРИКС

Песков усомнился в возможности введения единой валюты БРИКС

Фото: Marcos Correa / Reuters

Введение единой валюты межгосударственного объединения стран с развивающейся экономикой — БРИКС — в настоящее время представляется труднореализуемой задачей. О том, возможно ли ввести общую денежную единицу для расчетов между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южно-Африканской Республикой (ЮАР) в обозримом будущем, высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

В то же время в Кремле заявили, что межправительственные переговоры по поводу ввода единой валюты на рынке БРИКС будут продолжаться, эту меру нужно обсуждать на самом высоком уровне.

Ранее о необходимости ввода единой валюты БРИКС неоднократно настаивал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Глава латиноамериканской страны предлагал создать ее в качестве замены американскому доллару, который по-прежнему остается резервной валютой в мировых государственных расчетах.

Однако создание долларовой альтернативы не вызвало отклика со стороны ЮАР, власти которой предлагают сделать акцент на наращивание объемов торговли в национальных валютах вместо создания новой. Представитель республики в БРИКС Анил Суклал подчеркнул, что совместная валюта не может стать эффективным способом снижения доли долларовых расчетов в торговле стран-участниц объединения.

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    Анатолий Акулов
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