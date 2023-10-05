Цены на нефть продолжили падение

Стоимость нефти Brent упала ниже 84 долларов за баррель

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI на лондонской бирже ICE продолжают снижаться. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:20 по московскому времени 5 октября декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,8 процента, до 84,24 доллара за баррель. При этом в нижней точке цена падала ниже 84 долларов, достигнув отметки 83,94 доллара за баррель.

В то же время стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов опускалась до 82,31 доллара. Затем падение немного замедлилось, на момент написания материала WTI торговалась на отметке 81,19 доллара за баррель (минус 1,22 процента).

Ранее заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков заявил, что рост стоимости нефти на мировом рынке сейчас зависит от экономической ситуации в КНР. «Сможет ли добраться стоимость до 100 долларов за баррель, сказать сложно. Но контраргумент, который бы толкал цены вверх, — это восстановление потребления Китаем, возвращение к серьезному экономическому росту, что пока не очень просматривается», — объяснил аналитик.

