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11:59, 15 сентября 2023Экономика

Названо условие роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель

Аналитик Рыков: рост стоимости нефти до 100 долларов за баррель зависит от Китая
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Рост стоимости нефти на мировом рынке сейчас зависит от экономической ситуации в Китае. Такое условие изменения цен на сырье в беседе с «Лентой.ру» назвал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Он оценил вероятность увеличения стоимости до 100 долларов за баррель.

«Причина, скорее всего, в политике стран ОПЕК+, которая ограничивает [добычу нефти]. Известно, что Саудовская Аравия на миллион будет дополнительно сокращать до конца года, Россия — на 300 тысяч баррелей. Эта определенность, что до конца года будет уменьшение добычи, толкает цены вверх. Сможет ли добраться стоимость до 100 долларов за баррель, сказать сложно. Но контраргумент, который бы толкал цены вверх, — это восстановление потребления Китаем, возвращение к серьезному экономическому росту, что пока не очень просматривается. Тогда бы возник дополнительный спрос, а ограничения бы действовали, и цена вполне могла бы дойти до 100 долларов. Насколько это сработает, сказать трудно», — объяснил аналитик.

Brent от TradingView

По мнению специалиста, вырастет стоимость не только эталонной марки Brent, но и других сортов, в том числе российской Urals.

Все нефтяные потолки уже пробиты. Я думаю, с подорожанием общего ценового уровня цена на Urals тоже будет подниматься

Юрий Рыкованалитик

15 сентября цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре превысила 94 доллара за баррель впервые с 16 ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Октябрьский фьючерс на нефть WTI превысил 90 долларов.

13 сентября Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что в начале сентября средняя цена Urals достигла отметки в 75 долларов за баррель. В августе она торговалась на глобальном рынке в среднем по цене около 70 долларов за баррель. Таким образом, этот показатель превысил установленный западными странами предельный уровень на 10 долларов.

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