Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти до конца года

Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти на миллион баррелей до 2024-го

Саудовская Аравия продлила сокращение добычи нефти на миллион баррелей, введенное в июле этого года, до 2024 года. Об этом со ссылкой на чиновника министерства энергетики королевства сообщает Саудовское агентство печати.

В результате добыча в сентябре, октябре, ноябре и декабре, предварительно, составит около девяти миллионов баррелей в сутки. Однако решение будет пересматриваться каждый месяц. В результате Эр-Рияд может как увеличить сокращение, так и, напротив, вывести на мировой рынок дополнительные баррели.

По словам собеседника агентства, целью сокращения является усиление мер предосторожности, к которым страны ОПЕК+ прибегают ради поддержания стабильности и равновесия на нефтяных рынках.

Саудовская Аравия объявила о дополнительном добровольном сокращении добычи в июне, после встречи в рамках ОПЕК, по итогам которой стороны не смогли договориться о новых мерах. В августе к ней присоединилась Россия, сократив на 500 тысяч баррелей в сутки экспорт по морю.

В одно время с сообщением саудовского информационного агентства вице-премьер России Александр Новак рассказал, что российские компании также продлевают до конца года сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Ранее речь шла только о сокращении в сентябре.

На этом фоне стоимость сорта Brent поднялась выше 90 долларов за баррель. За последний месяц совместные меры Саудовской Аравии и России привели к росту нефтяных котировок более чем на 10 процентов.