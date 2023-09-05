Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года

Новак: Россия продлит добровольное снижение экспорта нефти до конца 2023 года

Власти России продлят добровольное снижение объемов вывоза нефти за рубеж на 300 тысяч баррелей в сутки. Мера будет действовать до конца этого года, а параметры сокращения будут пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

Как пояснил Новак, данная мера во многом направлена на стабилизацию мировых цен на сырье и согласуется с проводимой политикой стран-участниц ОПЕК+ по поддержанию баланса на глобальном энергорынке. «Дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+», — заключил он.

В начале сентября стоимость нефти марки Brent установила новый рекорд. В ходе торгов на лондонской бирже ICE котировки превысили отметку в 89 долларов впервые с 23 января 2023 года. На пике цена ноябрьских фьючерсов достигала 89,16 доллара за баррель.

На этом фоне участники глобального сырьевого рынка предрекли дальнейшее удорожание нефти североморской марки Brent до 100 долларов за баррель. Подобная динамика будет обусловлена рядом факторов, включая недостаточный уровень финансирования сырьевой отрасли, увеличение процентных ставок и усиление темпов глобального потепления.