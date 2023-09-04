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14:28, 4 сентября 2023Экономика

Ценам на нефть предрекли резкий рост

Bloomberg: биржевые цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В среднесрочной перспективе биржевые цены на североморскую марку нефти Brent могут вырасти до 100 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы участников рынка.

Резкое удорожание нефти будет обусловлена рядом факторов. Среди ключевых эксперты назвали недостаточный уровень финансирования сырьевой отрасли, увеличение процентных ставок и усиление темпов глобального потепления. Первый может привести к снижению объемов глобального предложения в будущем, второй сделает хранение сырья менее выгодным, а третий приведет к наращиванию давления на нефтеперерабатывающие заводы и эксплуатационную надежность буровых установок.

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Соруководитель отдела торговли нефтью крупной трейдерской компании Trafigura Group Бен Лакок заявил, что еще одной предпосылкой для дальнейшего роста биржевых цен может стать добровольное сокращение объемов сырьевой добычи со стороны ключевых производителей, включая Саудовскую Аравию и Россию. В результате этой политики участников сделки ОПЕК+ нефтяные котировки Brent в настоящее время торгуются в районе 90 долларов за баррель, и этот уровень не является предельным.

Ранее вице-премьер Александр Новак анонсировал сентябрьское сокращение поставок российской нефти на внешние рынки. В конце августа Bloomberg сообщил, что больше всего от сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ выиграла Россия. В итоге государство нарастило доходы от экспорта благодаря высоким мировым ценам на сырье, которые образовались на фоне снижения производства крупнейшими производителями.

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    Анатолий Акулов
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