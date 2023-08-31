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18:11, 31 августа 2023Экономика

Россия сократит поставки нефти на внешние рынки

Вице-премьер Новак: Россия объявит о сокращении поставок нефти на внешние рынки

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Россия на следующей неделе официально объявит о сокращении поставок нефти на внешние рынки. С таким заявлением выступил вице-премьер России Александр Новак, его цитирует ТАСС.

Новак уточнил, что Москве удалось договориться со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки, сами параметры будут публично представлены на следующей неделе.

«Основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично», — подчеркнул вице-премьер РФ, выступая на совещании, которое проводит президент России Владимир Путин.

Ранее агентство Bloomberg назвало страну, которая больше всех выиграла от сокращения добычи нефти странами ОПЕК+.

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    Варвара Кошечкина
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