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18:10, 30 августа 2023Экономика

Названа самая нажившаяся на сокращении добычи нефти членами ОПЕК+ страна

Bloomberg: больше всего от сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ выиграла РФ

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

От сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ больше всего выиграла Россия. Об этом пишет Bloomberg.

Государство нарастило доходы от экспорта благодаря более высоким мировым ценам, которые образовались на фоне снижения производства мировыми лидерами. В июле поступления в федеральный бюджет от продажи нефти и газа впервые за 2023 год выросли в годовом выражении. Агентство подчеркивает, что рост цен компенсировал для России сокращение добычи и экспорта нефти.

В то же время мера негативно повлияла на Саудовскую Аравию, экономика которой до февраля была одной из самых быстрорастущих, а во втором квартале превратилась в одну из самых медленных. В апреле валютные резервы страны рухнули до рекордно низкого уровня более чем за 13 лет. Бюджет страны спасли огромные дивиденды от госкомпании Saudi Aramco, указывает Bloomberg.

Россия с мая снизила добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, а с августа сократила экспорт топлива на 500 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия приняла решение снизить добычу на миллион баррелей в сутки. Скорее всего, страна продлит меру до октября, поскольку в ее интересах оказывать поддержку мировым ценам на фоне нестабильной экономической ситуации.

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    Мария Грушко
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