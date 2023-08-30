Названа самая нажившаяся на сокращении добычи нефти членами ОПЕК+ страна

Bloomberg: больше всего от сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ выиграла РФ

От сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ больше всего выиграла Россия. Об этом пишет Bloomberg.

Государство нарастило доходы от экспорта благодаря более высоким мировым ценам, которые образовались на фоне снижения производства мировыми лидерами. В июле поступления в федеральный бюджет от продажи нефти и газа впервые за 2023 год выросли в годовом выражении. Агентство подчеркивает, что рост цен компенсировал для России сокращение добычи и экспорта нефти.

В то же время мера негативно повлияла на Саудовскую Аравию, экономика которой до февраля была одной из самых быстрорастущих, а во втором квартале превратилась в одну из самых медленных. В апреле валютные резервы страны рухнули до рекордно низкого уровня более чем за 13 лет. Бюджет страны спасли огромные дивиденды от госкомпании Saudi Aramco, указывает Bloomberg.

Россия с мая снизила добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, а с августа сократила экспорт топлива на 500 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия приняла решение снизить добычу на миллион баррелей в сутки. Скорее всего, страна продлит меру до октября, поскольку в ее интересах оказывать поддержку мировым ценам на фоне нестабильной экономической ситуации.