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17:24, 3 августа 2023Экономика

Нефтегазовые доходы России просели

Нефтегазовые доходы России сократились в 1,7 раза в январе-июле 2023 года

Фото: Bself / Shutterstock / Fotodom

По итогам первых семи месяцев 2023 года объемы поступлений в федеральный бюджет России от нефтегазовой отрасли сократились в 1,7 раза и составили 4,193 триллиона рублей. О просадке показателя сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов.

Для сравнения, за январь-июль 2022 года российским властям удалось собрать с представителей сырьевого сектора гораздо большую сумму — 7,146 триллиона рублей. При этом объем денежных поступлений в бюджет по итогам июля 2023-го в годовом выражении, напротив, вырос на 5,2 процента, до 811,3 миллиарда рублей.

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Наращивание поступлений в прошлом месяце произошло во многом за счет выплат налога на дополнительный доход (НДД), который собирается примерно раз в квартал. С помощью этой меры бюджет получил 294,5 миллиарда рублей. С начала же года основную долю сырьевых доходов бюджета сформировал налог на добычу полезных ископаемых.

За счет уплаты этого сбора власти получили в общей сложности 3,571 триллиона рублей. Однако в сравнении с тем же периодом 2022-го показатель упал на 38,9 процента. При этом в еще большей степени просел объем поступлений от экспортной пошлины, доходы бюджета от которой снизились в 3,1 раза, до 125,2 миллиарда рублей.

Ранее в пресс-службе Минфина сообщили, что российский бюджет в августе может получить 73,2 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. При этом разница между фактически полученными сырьевыми доходами от ожидаемых уровней по итогам июля составила 32,7 миллиарда рублей.

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    Анатолий Акулов
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