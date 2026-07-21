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23:19, 21 июля 2026 (обновлено: 23:23, 21 июля 2026)Бывший СССР

Новый главком ВСУ высказался о своем назначении

Новый главком ВСУ Драпатый высказался о своем назначении и обратился к Сырскому
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: @MykhailoDrapatyi / Facebook

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый высказался о своем назначении. В Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) он поблагодарил президента республики за доверие и обратился к бывшему главнокомандующему украинской армии Александру Сырскому.

«Я благодарен Главнокомандующему Вооруженных сил Украины, Алеександру Сырскому, за его постоянную работу по укреплению украинской армии. Я вырос в ней», — написал Драпатый.

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