Стало известно об увольнении Сырского с поста главкома ВСУ

Экс-советник Федорова Стерненко: Сырский уволен с поста главкома ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уволен со своего поста. Об этом заявил бывший советник экс-министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Стерненко, пишет ТАСС.

При этом официальной информации на данный момент не поступало.

Ранее британская газета The Guardian писала, что вопрос отставки Сырского «уже решен». По словам источника издания, новый главком ВСУ должен быть «известным и популярным», но при этом не обладать политическими амбициями, чтобы «не создавать конкуренции».