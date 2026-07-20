The Guardian: Вопрос отставки Сырского с поста главкома ВСУ уже решен

Вопрос отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского «уже решен». Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источник в ВСУ.

«Его [Сырского] судьба решена. Вопрос в том, кто его заменит», — говорится в публикации.

По словам источника издания, новый главком ВСУ должен быть «известным и популярным», но при этом не обладать политическими амбициями, чтобы «не создавать конкуренции». Он также должен быть опытным военным, и от него потребуются послушание и исполнение того, что хочет президент Украины.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник описал судьбу Сырского после отставки. Он допустил, что Сырского могут отправить послом в небольшое и «незначительное» государство.