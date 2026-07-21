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22:49, 21 июля 2026 (обновлено: 22:57, 21 июля 2026)Бывший СССР

Два жителя ДНР погибли из-за ударов ВСУ

Пушилин: Из-за ударов БПЛА ВСУ погибли 2 жителя ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Два жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли из-за ударов, нанесенных во вторник, 21 июля, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на дороге Малый Керменчик — Степное погиб мужчина, находившийся в салоне легкового автомобиля, а на дороге Мангуш — Бердянск — мужчина, находившийся в грузовике.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал глава ДНР.

Пушилин уточнил, что также в результате атак БПЛА ВСУ пострадали два мужчины и одна женщина. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что за сутки 20 июля жертвами атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область стали девять человек. Еще почти 80 местных жителей пострадали.

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