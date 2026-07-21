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23:04, 21 июля 2026Мир

Европейская страна разрешила использовать базы для ударов США по Ирану

Bloomberg: Премьер Британии Бернэм разрешил использовать базы для ударов США по Ирану
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм разрешил США использовать британские военные базы для ударов по Ирану, но только тех, которые Лондон сочтет оборонительными. Такие данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Такое решение приняли после совещания, проведенного бывшим британским премьером Киром Стармером. В ходе встречи министры согласились сохранить нынешнюю политику, которая позволяет Вашингтону использовать базу Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазу RAF Fairford в Англии для операций, противодействующих ракетной угрозе Ирана.

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