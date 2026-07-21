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22:06, 21 июля 2026 (обновлено: 22:13, 21 июля 2026)Интернет и СМИ

Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец сделал признание о заказчиках

N-tv: Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец Кузнецов признался в работе на СБУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» Сергей Кузнецов, имеющий гражданство Украины, сдела признание о заказчиках этого преступления. По его словам, в момент его совершения он числился в составе Вооруженных сил республики (ВСУ) и работал на спецслужбу СБУ, передает телеканал N-tv.

Согласно обвинительному заключению немецкой Генеральной прокуратуры, это заявление было сделано Кузнецовым во время разговора с женой по телефону, его прослушивали, пока украинец находился под стражей в Италии. Документ указывает на причастность Киева к подрыву трубопроводов, впрочем, у следователей есть только косвенные улики против Кузнецова.

Пмимо этого, в телефонных разговорах в ходе нахождения под стражей обвиняемый украинец жаловался на чувство «брошенности» своей страной. Также он изъявлял желание поговорить со своим командиром «Рманом» (речь могла идти о Романе Червинском, представителем украинских спецслужб).

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