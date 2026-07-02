Российский военкор Коц назвал имена всех участников теракта «Северных потоков»

Российский военный корреспондент Александр Коц назвал лиц, причастных к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации Коца, координацию операции осуществлял бывший сотрудник СБУ Сергей Кузнецов, у которого при задержании нашли второй паспорт на фамилию Кулинич. В качестве предполагаемого основного исполнителя он назвал инструктора по дайвингу Владимира Журавлева.

Кроме того, в публикации упоминаются дайвер Валерия Чернышова, водолаз Евгений Успенский, которому была отведена роль ответственного за взрывчатые вещества, а также моряк из Одессы, управлявший яхтой и въехавший в Германию по поддельным документам.

Последним участником операции военкор назвал 52-летнего мужчину по имени Всеволод.

Ранее корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Боян Панчевски заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский мог знать о подготовке теракта на «Северном потоке» и согласовать его.