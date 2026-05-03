22:43, 3 мая 2026

Раскрыта роль Зеленского в подрыве «Северных потоков»

Журналист WSJ Панчевски: Зеленский мог согласовать подрыв «Северных потоков»
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский мог знать о подготовке теракта на газопроводах «Северный поток» и согласовать его. Об этом пишет корреспондент американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Боян Панчевски в своей книге, посвященной диверсии, передает «Коммерсант».

По данным журналиста, высшее военное руководство Украины заранее согласовало решение о проведении операции, а Валерий Залужный, занимавший на тот момент пост главнокомандующего вооруженными силами страны, координировал действия с политическим руководством, включая президента.

При этом отмечается, что после теракта официальные лица Украины публично заявляли о непричастности к произошедшему, возлагая ответственность на Россию. Власти США также отвергали участие в диверсии, однако, по данным Панчевски, высказывали поддержку ее исполнителям.

Ранее главный редактор швейцарской немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер обвинил власти Германии в замалчивании ситуации на «Северных потоках». По его словам, Берлин проявляет чрезмерную покорность Украине, «пресмыкаясь» перед ней.

