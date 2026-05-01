В Швейцарии заявили о «пресмыкании» одной страны перед Киевом

NZZ: Берлин пресмыкается перед Киевом, замалчивая ситуацию на «Северных потоках»

Главный редактор швейцарской немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер заявил о том, что Германия «пресмыкается» перед Украиной, замалчивая ситуацию на «Северных потоках».

По мнению журналиста, Берлин проявляет чрезмерную покорность Киеву. Аргументирует это Гуйер тем, что подрыв газопровода, который до начала специальной военной операции (СВО) был ключевым источником энергии для Германии — это акт «украинского государственного терроризма».

Кроме того, немецкий генеральный прокурор выдал ордер на арест подозреваемых, один из которых уже находится в следственном изоляторе.

И, несмотря на это все, Германия продолжает помогать Киеву, а также стала его главным финансовым покровителем.

«Президент Украины Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», — отметил журналист.

Гуйер уверен, что Зеленский несет ответственность за подрыв «Северного потока» и работу своих разведывательных служб.

Ранее стало известно, что Россия намерена перекрыть Германии доступ к казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба», а это может грозить серьезными последствиями для Берлина и Киева.