Россия остановит транзит нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Это может стать серьезной проблемой для Берлина и Киева

Решение России перекрыть Германии доступ к казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» может грозить серьезными последствиями для Берлина и Киева. Об этом сообщило издание Politico.

Автор материала напомнил, что Москва намерена с 1 мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба». Уточняется, что почти 20 процентов топлива Астана поставляет на крупный немецкий нефтеперерабатывающий завод. Данное предприятие производит 90 процентов бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для Берлина и земли Бранденбург.

В Кремле остановку транзита нефти связали с техническими моментами

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение Москвы связано с «техническими моментами». Представитель Кремля пообещал, что «все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам». По словам министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, проблемы связаны с повреждением инфраструктуры, а транзит возобновят, как только появится техническая возможность. Чиновник отметил, что Казахстан перераспределит выпадающие объемы поставок нефти на другие направления, так как имеет такую возможность, и не станет снижать добычу.

Как утверждает российский вице-премьер Александр Новак, нефть из Казахстана направят в «другие, свободные логистические направления». При этом он выразил сожаление, что многие страны отказались от поставок российской нефти, в том числе Германия, хотя прокачка по трубопроводу эффективнее морского экспорта.

Прекращение транзита сыграет на руку немецкой партии

Как утверждает издание, проблемы в сфере энергетики могут оказаться выгодными партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которой прочат победу на предстоящих выборах в восточных землях. Выборы назначены на осень 2026 года. Лидер фракции Рене Ост обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в сокращении поставок нефти из Казахстана. «Последствия предсказуемы: рост цен, неуверенность работников и дальнейшая утрата доверия к федеральному правительству», — подчеркнул он.

Отмечается, что хоть Германия в 2022 году отказалась от поставок российского природного газа и нефти, она продолжает получать небольшое количество казахстанской нефти по ответвлению трубопровода «Дружба». По мнению экспертов, Москва может использовать это в свою пользу в условиях топливного кризиса в ФРГ. Так, если Россия перенаправит нефть через балтийские порты Усть-Лугу и Приморск, которые постоянно подвергаются атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), то немецкие власти могут потребовать от Киева прекратить удары ради своих поставок. Таким образом, запрет на транзит может помочь сократить количество атак ВСУ на российские порты.

Недопустимо, чтобы с мая казахстанская нефть перестала поступать Томас Шульце сопредседатель отделения партии ССВ в Саксонии-Анхальт

Казахстан поставляет нефть в Германию по северной ветке нефтепровода «Дружба». В 2025 году объем прокачанного сырья составил 2,1 миллиона тонн. Казахстанская нефть, поставляемая по «Дружбе», покрывает 20–30 процентов потребностей НПЗ в немецком Шведте.