Казахстанскую нефть перестанут поставлять в Германию по «Дружбе»

Новак: С 1 мая нефть из Казахстана в Германию будут поставлять в обход «Дружбы»

С 1 мая нефть из Казахстана в Германию будут поставлять в обход «Дружбы». О том, что сырье из соседней страны перестанут транспортировать по российскому трубопроводу, сообщил вице-премьер Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя кабмина, нефть из Казахстана, которая ранее поступала в Германию, с начала мая будет направляться в «другие, свободные логистические направления». Это связано с техническими возможностями трубопровода. Вопросами перенаправления потоков занимаются Министерство энергетики РФ и «Транснефть».

Транзит нефти по территории РФ через трубопроводную систему ПАО «Транснефть» обеспечивает национальный оператор Казахстана «Казтрансойл». Далее казахстанская нефть перекачивается по территории Белоруссии через трубопроводную систему ОАО «Гомельтранснефть Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Германии в рамках межправительственного соглашения между Казахстаном и Россией от 7 июня 2002 года.

Трубопровод «Дружба» на сегодняшний день — самый эффективный маршрут для поставок нефти в ЕС, выгодный и поставщикам, и потребителям, и при нормальных взаимоотношениях он должен был использоваться на полную мощность.

«К сожалению, не по нашей вине многие страны отказались от российской нефти. "Дружба" работает не в полном объеме. В частности, Германия, Польша отказались, ряд других стран... Это важное направление, и не зря оно строилось. Потому что это эффективная возможность трубопроводного транспорта поставлять энергоресурсы не морским транспортом, более дорогим», — отметил Новак.

Ранее стало известно, что Украина запустила перекачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию. Как сообщает «Интерфакс-Украина», «Укртранснафта» также сообщила о возобновлении работы трубопровода венгерской нефтегазовой компании MOL. Организация ожидает, что первые партии сырой нефти поступят в Венгрию и Словакию не позднее завтрашнего дня, 23 апреля.