Украина пустила российскую нефть в Венгрию по «Дружбе»

Украина запустила перекачку нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

Украина запустила перекачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию. Об этом сообщил портал «Энергореформа» со ссылкой на близкий к правительству страны источник.

«В 12:35 транзит нефти запущен. Начали перекачку», — рассказал собеседник портала.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», «Укртранснафта» также сообщила о возобновлении работы трубопровода венгерской нефтегазовой компании MOL. Организация ожидает, что первые партии сырой нефти поступят в Венгрию и Словакию не позднее завтрашнего дня, 23 апреля.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не поддержит новый пакет санкций Европейского союза против России до тех пор, пока не будет возобновлена работа «Дружбы». Перед этим Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат выделение Европейским союзом (ЕС) кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро и новые санкции против России в случае возобновления поставок нефти по трубопроводу.