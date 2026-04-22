Украина пустила российскую нефть в Венгрию по «Дружбе»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 22 апреля 2026Экономика

Украина запустила перекачку нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Украина запустила перекачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию. Об этом сообщил портал «Энергореформа» со ссылкой на близкий к правительству страны источник.

«В 12:35 транзит нефти запущен. Начали перекачку», — рассказал собеседник портала.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», «Укртранснафта» также сообщила о возобновлении работы трубопровода венгерской нефтегазовой компании MOL. Организация ожидает, что первые партии сырой нефти поступят в Венгрию и Словакию не позднее завтрашнего дня, 23 апреля.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не поддержит новый пакет санкций Европейского союза против России до тех пор, пока не будет возобновлена работа «Дружбы». Перед этим Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат выделение Европейским союзом (ЕС) кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро и новые санкции против России в случае возобновления поставок нефти по трубопроводу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok