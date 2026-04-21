Венгрия и Словакия раскрыли позицию по кредиту ЕС для Украины

Глава МИД Чехии: Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат кредит для Киева

Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат выделение Европейским союзом (ЕС) кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро и новые санкции против России в случае возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге.

«Венгры и словаки сегодня подтвердили, что если будут восстановлены поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", то они поддержат выделение кредита для Киева и санкции против России», — сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об окончании ремонтных работ на «Дружбе». Он добавил, что нефтепровод может возобновить свою работу, но не уточнил, когда это произойдет.

19 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет препятствовать одобрению кредита Киеву только после возобновления поставок по «Дружбе». При этом Венгрия не будет участвовать в механизме финансирования.