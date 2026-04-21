Зеленский объявил о прекращении ремонта газопровода «Дружба»

Зеленский: Украина завершила ремонтные работы на газопроводе «Дружба»

Украина в соответствии с обязательствами перед Евросоюзом (ЕС) завершила ремонтные работы на газопроводе «Дружба». О прекращении ремонтных работ объявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Как и было обговорено в коммуникации с Европейским союзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден», — говорится в публикации.

Он добавил, что нефтепровод может возобновить свою работу, но не уточнил, когда это произойдет.

