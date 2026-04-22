Фицо назвал условие одобрения санкций против России

Фицо: Словакия не планирует одобрять санкции против РФ до открытия «Дружбы»

Словакия не поддержит новый пакет санкций Европейского союза против России до тех пор, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает ТАСС.

«Мы будем ждать реального открытия [Украиной] нефтепровода "Дружба" и пока не планируем одобрять новые антироссийские санкции», — сказал политик.

Ранее Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат выделение Европейским союзом (ЕС) кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро и новые санкции против России в случае возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил об окончании ремонтных работ на «Дружбе». Он добавил, что нефтепровод может возобновить свою работу, но не уточнил, когда это произойдет.