13:56, 22 апреля 2026Мир

Фицо назвал условие одобрения санкций против России

Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Словакия не поддержит новый пакет санкций Европейского союза против России до тех пор, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает ТАСС.

«Мы будем ждать реального открытия [Украиной] нефтепровода "Дружба" и пока не планируем одобрять новые антироссийские санкции», — сказал политик.

Ранее Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат выделение Европейским союзом (ЕС) кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро и новые санкции против России в случае возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил об окончании ремонтных работ на «Дружбе». Он добавил, что нефтепровод может возобновить свою работу, но не уточнил, когда это произойдет.

    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Раскрыты детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди

    Появились новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов ВСУ

    Россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков

    Россияне массово полюбили советские санатории

    На Украине последствия отказа от помощи США оценили словами «как воевать будем?»

    Все новости
