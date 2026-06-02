Сафонов пропустил командную вечеринку ПСЖ

Вратарь Сафонов заявил, что пропустил командную вечеринку ПСЖ из-за усталости

Российский вратарь Матвей Сафонов в своем Telegram-канале рассказал, что пропустил командную вечеринку «Пари Сен-Жермен» в честь победы в Лиге чемпионов.

Футболист заявил, что причиной стало плохое самочувствие. «Не знаю, сказались ли усталость и удар в голову, который получил по ходу матча», — объяснил он. Сафонов рассказал, что вечеринка должна была быть масштабной, так как столы стояли на трех этажах гостиницы.

30 мая ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане оказались сильнее со счетом 4:3. Сафонов провел на поле всю встречу.

Сафонов стал первым россиянином в истории, начавший финал Лиги чемпионов с первых минут. Кроме того, он стал единственным россиянином, выигравшим трофей дважды.