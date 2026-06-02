11:40, 2 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали основные цели ударов по Киеву

Депутат Колесник: ВС РФ не производит атаки по гражданским объектам инфраструктуры
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Вооруженные Силы (ВС) России наносят удары исключительно по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он уточнил, что атаки по гражданским объектам не производятся.

«Основные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса, по энергоструктуре — по тем целям, которые представляют собой военную целесообразность для ослабления противника. Ни по каким гражданским объектам удары не наносились», — подчеркнул депутат.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский был бы заинтересован в том, чтобы Россия наносила удары по мирному населению.

«Мы его в этом не порадуем. Будем наносить наибольший урон вооруженным силам и любым предприятиям, связанным с ВПК Украины. Пусть он сам собственное население уничтожает — это у него хорошо получается», — заявил Колесник.

Он добавил, что задача российских войск — наносить урон именно вооруженным силам противника и тем самым обеспечивать безопасность собственной страны.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар возмездия по Украине. Сообщается, что целями стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Также Россия ударила по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

