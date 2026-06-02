10:42, 2 июня 2026

Получившего инвалидность на СВО российского бойца признали самовольно оставившим часть

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Получившего инвалидность в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российского бойца признали самовольно оставившим часть. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

Осенью 2022 года россиянин при выполнении боевой задачи в районе Сватово получил множественные осколочные ранения. Мужчину эвакуировали в больницу Луганска с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

После лечения бойца направили на прохождение военно-врачебной комиссии, которая признала его не годным к службе — мужчине оформили инвалидность второй группы, исключили из списков личного состава и уволили по состоянию здоровья.

Однако весной 2025 года к россиянину нагрянули представители военной комендатуры. Как рассказала омбудсмен, бывшего военного задержали и сообщили, что он числится как самовольно оставивший часть. «При этом мужчина давно был уволен по состоянию здоровья и имел документы о негодности к военной службе», — пояснила она.

Позже выяснилось, что его зачислили в списки другой воинской части, хотя контракт он не подписывал, а о зачислении его не уведомляли. Дело дошло до военной прокуратуры. После направленной в ведомство жалобы была проведена проверка.

«Нарушения подтвердились. Все ранее изданные приказы о зачислении бойца в другую воинскую часть были признаны недействительными. Приказ, по которому его необоснованно признали самовольно оставившим часть, отменен. Обвинение снято», — заключила Лантратова.

Ранее бойца СВО из Свердловской области по ошибке объявили самовольно оставившим часть и лишили зарплаты. Со временем статус военнослужащего был уточнен, однако долг перед ним покрыт сразу не был.

