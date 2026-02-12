Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
18:16, 12 февраля 2026

Бойца СВО по ошибке объявили самовольно оставившим часть и лишили зарплаты

В Свердловской области бойца СВО по ошибке объявили СОЧ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойца СВО по ошибке объявили самовольно оставившим часть (СОЧ). Об этом рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

Из-за чего произошла ошибка, парламентарий не уточнил. После объявления СОЧ солдату перестали выплачивать денежное довольствие. Со временем статус военнослужащего был уточнен, однако долг перед ним покрыт не был.

Разобраться в ситуации удалось только после вмешательства Иванова. «Помогли вопрос ускорить», — написал он, указав, что деньги будут перечислены бойцу в марте.

Ранее в Саратове дочь бойца СВО добилась признания фиктивным брака отца с 20-летней горожанкой. В суде ее интересы представляли органы прокуратуры.

