Бойца СВО по ошибке объявили самовольно оставившим часть и лишили зарплаты

Бойца СВО по ошибке объявили самовольно оставившим часть (СОЧ). Об этом рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

Из-за чего произошла ошибка, парламентарий не уточнил. После объявления СОЧ солдату перестали выплачивать денежное довольствие. Со временем статус военнослужащего был уточнен, однако долг перед ним покрыт не был.

Разобраться в ситуации удалось только после вмешательства Иванова. «Помогли вопрос ускорить», — написал он, указав, что деньги будут перечислены бойцу в марте.

