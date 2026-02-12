Дочь бойца СВО добилась признания фиктивным его брака с 20-летней россиянкой

В Саратове признали фиктивным брак бойца СВО с 20-летней девушкой

В Саратове признали фиктивным брак бойца СВО с 20-летней девушкой. Об этом сообщает телеканал «Саратов24».

Мужчина прослужил в зоне спецоперации около года. В отпуске мужчина женился на 20-летней девушке, пара была знакома всего несколько дней. Это показалось подозрительным его дочери — девушка посчитала, что ее отец стал жертвой мошенников.

В результате рассмотрения дела Октябрьским судом брак военнослужащего был признан недействительным. Теперь органы прокуратуры собираются добиться признания незаконным получение уже бывшей женой бойца выплат. Речь идет о сумме примерно в десять миллионов рублей.

Ранее в Удмуртии вдову другого участника СВО лишили выплат из-за сожительства с другим мужчиной. Суд встал на сторону матери солдата.

