Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:10, 12 февраля 2026Россия

Дочь бойца СВО добилась признания фиктивным его брака с 20-летней россиянкой

В Саратове признали фиктивным брак бойца СВО с 20-летней девушкой
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Саратове признали фиктивным брак бойца СВО с 20-летней девушкой. Об этом сообщает телеканал «Саратов24».

Мужчина прослужил в зоне спецоперации около года. В отпуске мужчина женился на 20-летней девушке, пара была знакома всего несколько дней. Это показалось подозрительным его дочери — девушка посчитала, что ее отец стал жертвой мошенников.

В результате рассмотрения дела Октябрьским судом брак военнослужащего был признан недействительным. Теперь органы прокуратуры собираются добиться признания незаконным получение уже бывшей женой бойца выплат. Речь идет о сумме примерно в десять миллионов рублей.

Ранее в Удмуртии вдову другого участника СВО лишили выплат из-за сожительства с другим мужчиной. Суд встал на сторону матери солдата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтезавод загорелся в российском Арктическом регионе после атаки гигантских дронов ВСУ

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    У напавшего на российский техникум оказался сообщник

    Apple начала блокировать аккаунты некоторых россиян

    Армия России ответила на удары ВСУ по гражданским объектам

    Игроки НХЛ захотели переехать из Олимпийской деревни

    ВСУ атаковали Россию новейшими ракетами «Фламинго»

    Раскрыты подробности об ударах российских войск по Украине

    Собирающиеся в отпуск во Вьетнам россияне застряли в аэропорту из-за болезни члена экипажа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok