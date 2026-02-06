Вдову участника СВО лишили выплат из-за отношений на стороне

В Удмуртии вдову участника СВО лишили выплат из-за отношений с другим мужчиной

В Удмуртии вдову участника специальной военной операции (СВО) на Украине лишили выплат из-за отношений с другим мужчиной на стороне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов российского региона.

У не вернувшегося с фронта россиянина остались жена и четверо детей. Как следует из материалов дела, мать детей еще при жизни законного мужа была лишена родительских прав и начала сожительствовать с другим мужчиной.

Мать военнослужащего обратилась в суд, потребовав лишить невестку выплат. По ее словам, семьи как таковой уже давно не было, а ее сын собирался официально расторгнуть брак, но не успел.

Суд пришел к выводу, что вступление россиянки в фактические брачные отношения с другим мужчиной в период, когда ее супруг был жив, а также выраженное супругом намерение о расторжении брака разрывают юридическую связь между бойцом и его официальной супругой.

Вдову участника СВО не только лишили выплат, но также с нее дополнительно взыскали 28 тысяч рублей в пользу матери военнослужащего на покрытие судебных издержек. Решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Костроме чиновники лишили пенсии родителей попавшего под артобстрел в зоне проведения СВО россиянина. Своих прав им пришлось добиваться в суде.