Чиновники лишили пенсии родителей попавшего под артобстрел на СВО россиянина

В Костроме родителей участника СВО лишили пенсии

В Костроме чиновники лишили пенсии родителей попавшего под артобстрел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине россиянина. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

Известно, что россиянин находился на фронте с августа по октябрь 2023 года. Он принимал участие в СВО в составе добровольческого формирования. При выполнении боевой задачи на территории Донецкой народной республики (ДНР) он попал под артиллерийский обстрел.

Родители участника спецоперации долгое время не могли выяснить, что произошло с сыном. После длительного установления юридического статуса им было выдано свидетельство о его смерти.

После этого родственники обратились к чиновникам за получением льгот. Однако в Фонде пенсионного и социального страхования им отказали в назначении страховой пенсии по потере кормильца. В качестве причины было названо отсутствие документов, подтверждающих пребывание мужчины в добровольческом формировании.

Дело дошло до суда, где факт участия в СВО был подтвержден. Пенсию родителям участника СВО начислили с момента первоначального обращения — с октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области ветеран три года добивался выплаты за полученное в первые месяцы СВО ранение. Речь шла о 500 тысячах рублей.