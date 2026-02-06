Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:14, 6 февраля 2026Россия

Чиновники лишили пенсии родителей попавшего под артобстрел на СВО россиянина

В Костроме родителей участника СВО лишили пенсии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В Костроме чиновники лишили пенсии родителей попавшего под артобстрел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине россиянина. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

Известно, что россиянин находился на фронте с августа по октябрь 2023 года. Он принимал участие в СВО в составе добровольческого формирования. При выполнении боевой задачи на территории Донецкой народной республики (ДНР) он попал под артиллерийский обстрел.

Родители участника спецоперации долгое время не могли выяснить, что произошло с сыном. После длительного установления юридического статуса им было выдано свидетельство о его смерти.

После этого родственники обратились к чиновникам за получением льгот. Однако в Фонде пенсионного и социального страхования им отказали в назначении страховой пенсии по потере кормильца. В качестве причины было названо отсутствие документов, подтверждающих пребывание мужчины в добровольческом формировании.

Дело дошло до суда, где факт участия в СВО был подтвержден. Пенсию родителям участника СВО начислили с момента первоначального обращения — с октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области ветеран три года добивался выплаты за полученное в первые месяцы СВО ранение. Речь шла о 500 тысячах рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Момент удара беспилотника по России сняли на видео

    Глава МИД Швейцарии заблудился на переговорах с Лавровым

    Лавров сделал заявление о выступлении Рютте в Раде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok