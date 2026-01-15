Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 15 января 2026Россия

В России ветеран три года добивался выплаты за полученное в первые месяцы СВО ранение

В Ленобласти ветеран три года добивался выплаты за ранение в первые месяцы СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ленинградской области ветеран три года добивался выплаты за полученное в первые месяцы СВО ранение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчина получил ранение в апреле 2022 года при исполнении служебных обязанностей. При этом в назначении компенсации за увечье ему было отказано.

Надзорное ведомство обратилось в суд в интересах ветерана. Требования прокуратуры были удовлетворены, россиянину была назначена выплата в полмиллиона рублей.

Ранее стало известно о матери другого бойца СВО, которую неправомерно лишили пенсии. Право на получение денег россиянке пришлось доказывать в суде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    ВСУ атаковали удаленные от Украины на 800 и 1100 километров регионы России

    Россия оказалась главным поставщиком товаров в постсоветскую страну

    Стало известно содержание предсмертного сообщения экс-замминистра Скляра бывшей коллеге

    Жителей столицы попросили подкармливать птиц

    Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok