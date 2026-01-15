В России ветеран три года добивался выплаты за полученное в первые месяцы СВО ранение

В Ленинградской области ветеран три года добивался выплаты за полученное в первые месяцы СВО ранение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчина получил ранение в апреле 2022 года при исполнении служебных обязанностей. При этом в назначении компенсации за увечье ему было отказано.

Надзорное ведомство обратилось в суд в интересах ветерана. Требования прокуратуры были удовлетворены, россиянину была назначена выплата в полмиллиона рублей.

