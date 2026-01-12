В Забайкалье мать не вернувшегося с СВО бойца лишили пенсии по потере кормильца

В Забайкалье мать не вернувшегося из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине бойца лишили пенсии по потере кормильца. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, военнослужащий участвовал в СВО в 2022 году в составе добровольческого формирования. Во время боев он был тяжело ранен, спасти его не удалось. Боец имел награду — медаль «За отвагу».

В феврале 2025 года региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования отказало матери военнослужащего в назначении пенсии по потере кормильца. В качестве причины было указано отсутствие документов, подтверждающих пребывание сына россиянки в добровольческом формировании. Этот факт ей пришлось доказывать в суде.

Факт участия россиянина в СВО удалось подтвердить. Матери бойца назначили пенсию по потере кормильца.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области мать военнослужащего через суд добилась дополнительных выплат за не вернувшегося с СВО сына. Речь шла о пенсионных накоплениях военнослужащего.

