Россиянка добилась дополнительных выплат за не вернувшегося с СВО сына

В Ярославской области мать через суд получила пенсионные накопления бойца СВО

В Ярославской области мать военнослужащего через суд добилась дополнительных выплат за не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) на Украине сына. Об этом сообщила прокуратура российского региона.

Речь идет о пенсионных накоплениях военнослужащего. В сентябре 2025 года россиянка в качестве наследника первой очереди обратилась в негосударственный пенсионный фонд с заявлением о выплате пенсионных накоплений ее сына. Однако решение о выплате длительное время не принималось, и тогда женщина обратилась в прокуратуру.

Ведомство провело проверку и внесло в адрес фонда представление об устранении нарушений законодательства. В итоге матери участника СВО перечислили более 230 тысяч рублей.

Ранее в Пермском крае мать участника СВО добилась получения выплат за ранение сына дополнительно к «гробовым». Речь шла о сумме в 3,4 миллиона рублей.