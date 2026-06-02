10:38, 2 июня 2026Наука и техника

Украинские Gripen сочли носителями ракет Taurus для ударов по России

Эксперт Степанов: Украинские Gripen могут переносить ракеты Taurus для ударов по России
Иван Потапов
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Истребители JAS 39 Gripen, поставки которых Вооруженным силам Украины (ВСУ) Швеция планирует начать в 2027 году, могут переносить немецкие ракеты Taurus, предназначенные для ударов вглубь России. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, Стокгольм может поставить Киеву около 150 истребителей Gripen E/F до 2030 года. «При этом уже в начале 2027 года Украина получит 16 истребителей Jas Gripen C/D, которые являются носителями дальнобойных крылатых ракет Taurus, позволяющих наносить удары по европейской части РФ, в том числе по инфраструктуре», — сказал эксперт.

В мае издание TWZ заявило, что JAS 39 Gripen можно считать «лучшими истребителями» для противостояния Киева с Москвой.

Вместе с JAS 39 Gripen украинская сторона, как отметил портал, получит ракеты Meteor, по дальности сопоставимые с ракетами, запускаемыми Су-35.

