07:37, 2 июня 2026

EMSC: Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Италии
Нина Ташевская

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Мощное землетрясение произошло в Италии. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 2 июня, в 00:12 по местному времени (01:21 мск). Их магнитуда достигала 6,2 — это сейсмологи считают сильным землетрясением, которое способно вызвать умеренные разрушения.

Эпицентр явления находился в 20 километрах к юго-западу от города Паола в регионе Калабрия и в 124 километрах к северу от города Мессина в Сицилии. Очаг залегал на глубине 240 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Ранее мощное землетрясение случилось у берегов Чили. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 24 километрах к северу от города Винья-дель-Мар, в 3,2 километра от побережья страны. По своей магнитуде землетрясение достигло отметки 6,0 — сейсмическое явление такой силы ученые оценивают как разрушительное.

