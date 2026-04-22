08:56, 22 апреля 2026

Казахстан подтвердил слухи об остановке поставок нефти в Германию через Россию

Минэнерго Казахстана подтвердило слухи об остановке транзита в ФРГ по «Дружбе»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Астана получила неофициальную информацию о том, что с мая поставки нефти в Германию транзитом через Россию по нефтепроводу «Дружба» будут невозможны. Об этом журналистам рассказал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.

Он объяснил, что официальных заявлений со стороны Москвы не было, но на май транзит по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведте нулевой. Чиновник предположил, что причиной ограничений стали технические сложности.

«Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», — сказал Аккенженов, уточнив, что, вероятно, как только проблемы решатся, транзит возобновят, хотя пока что данных по июню нет. В этом замечании он сослался на разговор со своими коллегами, имена которых называть не стал.

По словам министра, Казахстан перераспределит выпадающие объемы поставок нефти на другие направления, так как имеет такую возможность, и не станет снижать добычу.

Казахстанская нефть обеспечивает порядка 20-30 процентов потребления завода в Шведте. В этом году республика планировала поставить туда около трех миллионов тонн, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом.

Первым об остановке поставок сообщило со ссылкой на три источника в отрасли агентство Reuters. Минэнерго России и пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков не стали подтверждать или опровергать новость, при этом представитель Кремля объяснил, что он не в курсе происходящего, и пообещал уточнить информацию позднее.

