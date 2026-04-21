14:56, 21 апреля 2026Экономика

В Кремле не смогли ответить на вопрос об остановке транзита нефти в Германию

Песков пообещал уточнить информацию о запрете транзита нефти из Казахстана в ФРГ
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть информацию о готовности Москвы остановить транзит казахстанской нефти в Германию с 1 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это нужно в наши соответствующие компании обращаться. Мы попробуем уточнить ситуацию, здесь я не готов вам что-то ответить», — ответил он на вопрос журналистов.

Интерес был связан с публикацией Reuters, которое со ссылкой на три источника в отрасли сообщило о принятом решении. По их данным, обновленный график экспорта уже направлен обеим сторонам. Причины остановки собеседники агентства не уточнили.

В Минэнерго не ответили на запрос, после чего журналисты попробовали получить ответ у представителя Кремля.

Казахстан поставляет нефть в Германию по северной ветке нефтепровода «Дружба». В 2025 году объем прокачанного сырья составил 2,1 миллиона тонн. Южная ветка проходит через территорию Украины, и по ней Россия отправляла нефть в Венгрию и Словакию, пока в феврале прокачка не остановилась из-за повреждения трубы в результате обстрелов.

Киев неоднократно переносил дату ремонта магистрали, из-за чего, в частности, Венгрия блокировала решение о выделении Украине кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. После поражения на выборах премьера республики Виктора Орбана и прихода к власти его оппонента Петера Мадьяра в Киеве анонсировали скорое возобновление поставок.

